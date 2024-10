Er könnte sich in hilfloser Lage befinden: Wo ist Ian Gabor G. aus Werder (Havel)?

Der vermisste Ian Gabor G. (24) trägt auffällige Tattoos im Gesicht und am Hals. © 123RF/valentinb90, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wurde der 24-Jährige letztmals am 4. Oktober gegen 23.30 Uhr "Am Markt" auf der Insel gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Einen Tag später wurde er von Angehörigen als vermisst gemeldet. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Lage befindet oder sich selbst etwas antun könnte.

Die bisherigen Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden von Ian Gabor, weshalb die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet wurde.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,83 Meter groß

schlank

blonde Haare

auffällige Tätowierungen im Gesicht und am Hals

trägt eine Halskette mit einem Schloss

war mit schwarzem Pullover, schwarzer Hose und schwarzer Mütze sowie weißem Gürtel bekleidet

Die Ermittler fragen, wer Ian Gabor G. seit dem Abend des 4. Oktober 2024 gesehen hat oder Angaben zu seinem Verbleib machen kann.