Er verließ seine Wohnung und verschwand: Leipziger wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am heutigen Freitag berichtete, wurde der 45-Jährige im Leipziger Stadtteil Altlindenau unversehrt aufgefunden.

Leipzig - Die Polizei bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall. Gesucht wird ein Mann aus Neustadt-Neuschönefeld.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem 45-Jährigen. © Polizei Leipzig

Wie die Polizei mitteilte, verließ dieser am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr seine Wohnung.

Sein gewohnter Weg führte ihn sonst in der Regel nach Landsberg in Sachsen-Anhalt. An diesem Morgen verschwand er jedoch und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Er erschien nicht bei der Arbeit und kehrte auch nicht wieder nach Hause zurück.



Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg, weshalb nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet wurde.

Mögliche Aufenthaltsorte sind nicht bekannt.