Er verließ seine Wohnung und verschwand: Wer hat Roman B. (45) gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Roman B. (45). © Polizei Leipzig

Gesucht wird Roman B. (45) aus Neustadt-Neuschönefeld.

Wie die Polizei mitteilte, verließ der Mann am frühen Montagmorgen, etwa gegen 5.30 Uhr, seine Wohnung an der Mariannenstraße. Sein gewohnter Weg führte ihn sonst in der Regel nach Landsberg in Sachsen-Anhalt, wo sich seine Arbeitsstelle befindet. An diesem Morgen verschwand Roman B. jedoch und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Er erschien nicht bei der Arbeit und kehrte auch nicht wieder nach Hause zurück.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg, weshalb nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet wurde.

Dazu veröffentlichte die Behörde auch eine Beschreibung des Vermissten:

scheinbares Alter: Zwischen 40 und 45 Jahre



1,82 Meter groß, circa 80 Kilogramm schwer



schlanke Gestalt



spricht gebrochen Deutsch



dunkelbraune, kurze Haare



trägt eine Brille



bekleidet mit einem grün-schwarzen Basecap, einem gelben Pullover und einer beigen Arbeitshose



Mögliche Aufenthaltsorte sind nicht bekannt.