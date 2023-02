Er verschwand aus Leipziger Gerichtsgebäude: 12-jähriger Ausreißer ist wieder da!

Der gesuchte Zwölfjährige, der Ende Januar aus dem Leipziger Amtsgericht verschwand, ist wieder da, teilte die Polizei am Montagvormittag ergänzend mit. Er sei am vergangenen Samstag wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen worden.

Die Polizei sucht seit einer Woche nach Jake Justin D. (12) – wer weiß, wo er steckt? (Symbolbild) © 123rf/Joerg Huettenhoelscher

Wie die Behörde mitteilte, habe der Junge an jenem Donnerstag (26. Januar) gegen 13.45 Uhr das Gebäude des Leipziger Amtsgerichts in der Bernhard-Göring-Straße in unbekannte Richtung verlassen und werde seitdem vermisst.

Den Angaben zufolge sei es nicht das erste Mal, dass Jake Justin ausgerissen ist. Mögliche Aufenthaltsorte könnten die Leipziger Innenstadt, der Hauptbahnhof oder die Stadtbibliothek sein.

Auch sei nicht auszuschließen, dass der Vermisste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt oder bei Bekannten unterkommen konnte.

Bisherige Suchmaßnahmen durch die Polizei verliefen bislang ohne Erfolg, weshalb schließlich mit einer Personenbeschreibung nach dem Zwölfjährigen gesucht wurde.