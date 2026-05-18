18.05.2026 10:47 Er war mit einem VW Caddy unterwegs: Suche nach 60-jährigem Altmärker endet mit trauriger Gewissheit

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Die Polizei suchte nach einem 60 Jahre alten Mann aus dem Altmarkkreis Salzwedel. Fast vier Wochen später wird er leblos aufgefunden.

Von Robert Lilge

Wie das Polizeirevier Salzwedel am Montag mitteilte, konnte der vermisste Mann am Samstag gefunden werden. Allerdings gibt es gleichzeitig eine traurige Gewissheit. Beim Auffinden des 60-Jährigen konnten die Beamten nur noch seinen Tod feststellen. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden. Originalmeldung vom 24. April, um 14.12 Uhr: Miesterhorst - Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel sucht derzeit nach einem 60-jährigen Mann aus Miesterhorst. Wo ist dieser 60-Jährige? Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedle Er ist Donnerstag als vermisst gemeldet worden, berichtet das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel. Das letzte Mal wurde er jedoch am Sonntagabend gesehen. Möglicherweise ist er mit einem VW Caddy unterwegs. Vermisste Personen Hamburger Auswanderin auf Mallorca verschwunden: Letztes Lebenszeichen wirft Fragen auf Weil die bisherige Suche nach ihm erfolglos blieb, wird jetzt die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Polizei fragt konkret: "Wer hat den Vermissten oder den VW Caddy seit dem 19. April 2026 gesehen?" Hinweise nimmt das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel unter Telefon 03901/8480 entgegen. Erstmeldung am 24. April um 14.12 Uhr, zuletzt aktualisiert am 18. Mai um 10.47 Uhr.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedle