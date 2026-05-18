Vermisster 53-Jähriger wieder da
Update, 18. Mai 2026, 10.16 Uhr: Vermisster wieder aufgetaucht
Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der 53-Jährige wohlbehalten zurückgekehrt und befindet sich wieder in seiner Wohneinrichtung.
Weitere Angaben zu seinem Verbleib, machte die Behörde nicht.
Erstmeldung vom 15. Mai 2026, 16.18 Uhr
Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 53-Jährigen aus Berlin-Schöneberg, der seit Dienstag verschwunden ist.
Der Mann verließ am 12. Mai gegen 19.50 Uhr seine Wohneinrichtung, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.
Demnach ist der 53-Jährige nach einem Schlaganfall und einer Hirnblutung kognitiv stark eingeschränkt. Daher wird davon ausgegangen, dass er hilf- und orientierungslos ist.
Die Ermittler fragen, wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder wer den Mann seit dem 12. Mai 2026 um 19.50 Uhr gesehen hat. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Deine Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473445 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Du kannst Deine Angaben auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache der Polizei Berlin machen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wähle bitte den Notruf unter der Telefonnummer 110.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)