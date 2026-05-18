Kinder in NRW vermisst: Mimoza (6) und Louis (9) sind wieder da

Beide Kinder sind Laut den Angaben der Sicherheitsbehörde wohlauf.

Die Vermissten sind wieder aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte.

Bad Sassendorf - Die Polizei sucht in Bad Sassendorf (Kreis Soest, NRW ) aktuell nach zwei vermissten Kindern (6 & 9). Nun bitten die Behörden die Bevölkerung um Mithilfe.

Louis B. (9) und Mimoza M. (6) waren am Sonntagvormittag verschwunden. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Kreispolizeibehörde Soest (2)

Louis B. und Mimoza M. sind laut Polizei am Sonntagvormittag aus ihrer Wohngruppe verschwunden.

Die beiden Kinder wurden zuletzt gegen 10 Uhr auf dem Gelände der Kinderfachklinik Bad Sassendorf gesehen, wo nach eigenen Angaben Jugendliche und junge Erwachsene mit seelischen und psychosomatischen Erkrankungen behandelt werden. Seitdem liegen keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor.

Die sechsjährige Mimoza wird als Mädchen mit einer mittelblonden Bobfrisur und einer schlanken Statur beschrieben.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine kurze schwarze Hose, eine pinke Jacke, orange Kniestrümpfe, schwarze Leggings und eine Brille mit rosa Rahmen.

Der neunjährige Louis hat ebenfalls eine schlanke Statur und trägt kurze braune Haare. Er ist mit einer hellen Hose sowie einem dunkelblauen Pulli bekleidet.

Zudem haben beide Kinder laut Polizei eine Neigung dazu, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.