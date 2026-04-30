Er war spurlos verschwunden: 16-Jähriger wieder aufgetaucht

Nach einem Bürgerhinweis stellten Polizisten den vermissten Jugendlichen am Donnerstagnachmittag am S-Bahnhof Grünau fest, nahmen ihn in Gewahrsam und übergaben ihn wenig später seiner Mutter.

Berlin - Mit zwei Fotos geht die Berliner Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Hilfe: Wer hat den 16-Jährigen gesehen?

Der vermisste 16) hat frühkindlichem Autismus. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Seit Mittwoch, dem 29. April, 12.45 Uhr habe ihn niemand gesehen oder gehört.

Gemeinsam mit seiner Mutter war der Junge an diesem Tag in der M1 Richtung Am Kupfergraben unterwegs. Doch an der Haltestelle Rathaus Pankow passierte das Unglück: Die Mutter stieg aus und ihr Sohn blieb unbemerkt in der Bahn zurück. Als sie es merkte, war es bereits zu spät.