Er war spurlos verschwunden: 16-Jähriger wieder aufgetaucht
Update vom 30. April, 17.37 Uhr: Jugendlicher wieder aufgetaucht
Nach einem Bürgerhinweis stellten Polizisten den vermissten Jugendlichen am Donnerstagnachmittag am S-Bahnhof Grünau fest, nahmen ihn in Gewahrsam und übergaben ihn wenig später seiner Mutter.
Der 16-Jährige ist wohlauf.
Erstmeldung vom 30. April, 15.44 Uhr:
Berlin - Mit zwei Fotos geht die Berliner Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Hilfe: Wer hat den 16-Jährigen gesehen?
Seit Mittwoch, dem 29. April, 12.45 Uhr habe ihn niemand gesehen oder gehört.
Gemeinsam mit seiner Mutter war der Junge an diesem Tag in der M1 Richtung Am Kupfergraben unterwegs. Doch an der Haltestelle Rathaus Pankow passierte das Unglück: Die Mutter stieg aus und ihr Sohn blieb unbemerkt in der Bahn zurück. Als sie es merkte, war es bereits zu spät.
Wer ihn seitdem gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Straße Am Nordgraben 7, in 13437 Berlin-Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 oder (030) 4664-171100 zu melden. Alternativ kann eine E-Mail geschrieben oder das Hinweisformular im Internet genutzt werden. Im Notfall kannst Du auch die 110 wählen.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)