Er war über einen Monat verschwunden: 16-Jähriger ist wieder daheim!

Der 16-Jährige ist wieder bei seiner Familie. © Bildmonatage: Marcus Brandt/dpa, Polizeiinspektion Halle (Saale)

Von dem Jugendlichen fehlt seit dem 16. April jede Spur. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle (Saale) fuhr er nach einem Besuch bei Verwandten in Hamburg um 9.41 Uhr mit dem Zug in Richtung Heimat.

Er machte dann einen kurzen Zwischenstopp am Bahnhof Harburg, wo er sich planmäßig mit einer Bekannten traf.

Nach dem Treffen soll der 16-Jährige wieder in den Zug gestiegen sein. Mit diesem sollte er dann gegen 16.30 Uhr am Bahnhof in Aschersleben von seinen aktuellen Sorgeberechtigten abgeholt werden. Er kam jedoch nie an.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die beim Auffinden des Jungen helfen können.