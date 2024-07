Krikor A. (25) wird seit Tagen vermisst: Polizei und Freunde bitten um Hilfe bei der Suche

Leipzig - Große Sorge um einen jungen Mann aus Leipzig : Bereits seit Tagen fehlt von Krikor A. (25) jede Spur. In sozialen Netzwerken wie Facebook bitten Freunde und Bekannte um Hilfe bei der Suche. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung wurde nun gestartet.

Mit diesem Foto suchen die Polizei und Krikors Freunde derzeit nach dem 25-Jährigen. © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Screenshot/facebook.com/armeniansingermany

Wie TAG24 vonseiten der Polizei erfuhr, wurde der im Stadtteil Stötteritz lebende Mann bereits am Samstag als vermisst gemeldet.

Der letzte Kontakt soll demnach am Freitag per Telefon bestanden haben. Letztmalig gesehen wurde er am Montag, 15. Juli, auf der Dresdner Straße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg.

Mögliche Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Mitteilung.

Um den Mann schnellstmöglich aufzufinden, hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Dazu wurde eine Beschreibung des Vermissten veröffentlicht: