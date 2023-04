27.04.2023 14:28 Er wurde seit Mittwochmorgen vermisst: 53-jähriger Magdeburger wieder aufgetaucht

In Magdeburg wurde seit Mittwoch ein 53-jähriger Mann vermisst. Zuletzt sah man ihn in Neustädter See. Jetzt ist er wieder aufgetaucht.

Von Robert Lilge

Das Polizeirevier Magdeburg teilte mit, dass der gesuchte Mann wieder wohlbehalten aufgefunden wurde. Die Beamten bedanken sich bei allen Hinweisgebern für die Unterstützung der Suchmaßnahme. Originalmeldung vom 27. April um 8.50 Uhr: Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 53-Jährige wurde seit Mittwoch vermisst. Wer hat ihn gesehen? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg Der 53-Jährige gilt seit dem gestrigen Mittwoch um 7 Uhr als vermisst. Zuletzt wurde der Magdeburger im Stadtteil Neustädter See gesehen. So wird der Mann beschrieben: beiger Parka



braunbeige karierte Schlafhose



braune Sandalen ohne Socken

Vermisste Personen Sie war mehr als zwei Tage vermisst: Beate J. (65) ist wieder da Das Polizeirevier Magdeburg bittet deshalb um Hinweise von Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0391/5463295 oder persönlich in einer Polizeidienststelle entgegengenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg