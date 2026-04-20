Er wurde tagelang vermisst: 59-Jähriger aus Leipzig tot aufgefunden
Update vom 20. April um 14.37 Uhr
Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der vermisste 59-Jährige am Samstag tot aufgefunden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf eine Straftat. Die Fahndung wurde beendet.
Erstmeldung vom 9. April um 14.47 Uhr:
Leipzig - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 59-Jährigen aus Leipzig. Er wurde am Dienstagmorgen das letzte Mal gesehen, seitdem weiß keiner, wo er ist oder hat etwas von ihm gehört.
"Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", erklärte Polizeisprecher Moritz Peters am Donnerstag.
Der 59-Jährige wurde zuletzt am Dienstag gegen 8.20 Uhr in der Semmelweißstraße im Zentrum-Südost gesehen.
Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich.
Wer seit Dienstag Kontakt mit dem Vermissten hatte, weiß, wo er sich aufhält, ihn eventuell gesehen hat oder sonstige Hinweise hat, soll sich bei der Polizeidirektion Leipzig melden.
Das geht entweder persönlich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966-34299.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Sachsen