20.04.2026 14:37 Er wurde tagelang vermisst: 59-Jähriger aus Leipzig tot aufgefunden

Die Polizei suchte seit dem 9. April nach einem 59-Jährigen aus Leipzig. Jetzt wurde er tot aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.

Von Tamina Porada

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der vermisste 59-Jährige am Samstag tot aufgefunden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf eine Straftat. Die Fahndung wurde beendet.

Erstmeldung vom 9. April um 14.47 Uhr:

Leipzig - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 59-Jährigen aus Leipzig. Er wurde am Dienstagmorgen das letzte Mal gesehen, seitdem weiß keiner, wo er ist oder hat etwas von ihm gehört.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem 59-Jährigen. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Sachsen "Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", erklärte Polizeisprecher Moritz Peters am Donnerstag. Der 59-Jährige wurde zuletzt am Dienstag gegen 8.20 Uhr in der Semmelweißstraße im Zentrum-Südost gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich.