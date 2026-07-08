Erleichterung in Leipzig: Vermisster 47-Jähriger wieder aufgetaucht!
Update, 8. Juli, 15.40 Uhr: Vermisster ist wieder aufgetaucht
Die Fahndung wurde beendet. Der Vermisste ist laut Polizei wohlbehalten aufgefunden worden.
Erstmeldung, 7. Juli, 18.24 Uhr: Mann vermisst
Leipzig - Seit Sonntagabend wird ein 47-Jähriger vermisst. Die Polizeidirektion Leipzig hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.
Er wurde zuletzt am Sonntagabend in der Reichpietschstraße in Leipzig gesehen.
"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", sagte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte.
Wer Hinweise in dem Vermisstenfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage/Boris Roessler/dpa/Polizei Sachsen