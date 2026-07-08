Erleichterung in Leipzig: Vermisster 47-Jähriger wieder aufgetaucht!

Die Fahndung wurde beendet. Der Vermisste ist laut Polizei wohlbehalten aufgefunden worden.

Leipzig - Seit Sonntagabend wird ein 47-Jähriger vermisst. Die Polizeidirektion Leipzig hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Der Mann ist wieder da! © Bildmontage/Boris Roessler/dpa/Polizei Sachsen

Er wurde zuletzt am Sonntagabend in der Reichpietschstraße in Leipzig gesehen.

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", sagte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte.