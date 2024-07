Wo ist Linda aus Frankfurt? 14-Jährige will einkaufen und verschwindet spurlos

Frankfurt am Main - Seit dem Mittag des gestrigen Donnerstags wird die 14 Jahre alte Linda N. aus Frankfurt vermisst.

Zuletzt wurde Linda am gestrigen Mittag gesehen, als sich auf den Weg zum Einkaufen machte. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Die Jugendliche ist laut einem Sprecher der Polizei auf Medikamente angewiesen.

Da die bisherige Suche nach der 14-Jährigen leider erfolglos geblieben ist, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Zuletzt wurde Linda gesehen, als sie am Donnerstagmittag zur Teegut-Filiale in der Pfortenstraße in Fechenheim gehen wollte. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,71 Meter groß

kurze, dunkle Haare, die an den Seiten rasiert sind (anders als auf dem Foto)

dunkles T-Shirt

schwarze, kurze Hose

Sneaker in Jeans-Farbe mit weißer Sohle und mit Kugelschreiber bemalt

Auffallend sind außerdem die Narben an ihren Armen. Laut dem Polizeisprecher könnte sich die 14-Jährige im Bereich des Frankfurter Bahnhofsviertels aufhalten.