09.04.2026 08:58 Freunde wurden nach Ausflug in Berlin hilflos aufgefunden: 15-Jährige in Keller entdeckt

Die Brandenburger Polizei konnte die Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Neuruppin am Donnerstagmorgen nach kurzer Zeit erfolgreich beenden.

Von Denis Zielke

Wie die Polizei bereits kurz nach der Veröffentlichung der Suchmeldung bekannt geben konnte, wurde die 15-Jährige am Morgen aufgefunden. Demnach entdeckten Einsatzkräfte sie gemeinsam mit anderen Jugendlichen in einem Keller im Stadtgebiet. Das Mädchen sei offenbar unverletzt. Sie wurde aber dennoch vorsichtshalber für eine Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Erstmeldung von 8.33 Uhr

Neuruppin - Die Brandenburger Polizei sucht öffentlich nach einer vermissten 15-jährigen Jugendlichen aus Neuruppin.

Die Polizei konnte die Suche nach dem Teenager schon nach kurzer Zeit erfolgreich beenden. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage) Die Teenagerin war nach Angaben der Behörde am 8. April gemeinsam mit Freunden in Berlin und Neuruppin unterwegs. Zwei ihrer Begleiter wurden später in hilfloser Lage in Neuruppin gefunden und medizinisch betreut. Von der 15-Jährigen fehlt bislang jede Spur. Ein lebensbedrohlicher Zustand oder eine hilflose Lage der Jugendlichen kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.