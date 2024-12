Funkstille nach Anruf mit unbekannter Nummer: Studentin seit Wochen vermisst!

London (Großbritannien) - Am 15. November meldete sich die 19-jährige Lilyanne Hook ein letztes Mal bei ihren Eltern, dann brach die Verbindung endgültig ab. Seitdem wird die junge Studentin vermisst .

Am 11. November teilte Lilyanne Hook (19) ihrer Mutter mit, dass ihr Handy gestohlen worden sei. © Fotomontage: x.com/MPSLewisham

Wie The Sun berichtet, rief Lilyanne wenige Tage zuvor am 11. November bereits ihre Mutter mit einer unbekannten Nummer an und teilte ihr mit, dass ihr eigenes Handy gestohlen worden sei.

Sie selbst wohnt nicht mehr in ihrem Elternhaus in Shrewsbury. Um zu studieren, zog sie nach Lewisham, einem Stadtteil im Zentrum von London.

Vier Tage später bekam ihre Mutter einen erneuten Anruf von der 19-Jährigen, auch dieses Mal mit einer unbekannten Nummer. Vater Mark sagte in einem Interview, dass Lilyanne die Telefonnummer ihrer Mutter auswendig kennt und sie schon des Öfteren von anderen Telefonen aus angerufen hat.

Doch das letzte Telefonat zwischen Lilyanne und ihrer Mutter am 15. November kam zu einem abrupten Ende, nachdem die Verbindung scheinbar abgebrochen war. Seitdem ist die Studentin verschwunden.