Gemeinsam mit dem Auto verschwunden: Gesuchte Frauen sind tot!

Im Rahmen der Vermisstensuche konnten die beiden Frauen am Mittwoch an der Rappbodetalsperre im Harz aufgefunden werden. Wie das Polizeirevier Harz am Donnerstag mitteilte, konnte nur noch der Tod der 39- und 50-jährigen Vermissten festgestellt werden.

Anzeichen auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, hieß es.