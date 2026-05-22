Gisela S. vermisst: Polizei sucht hilflose 87-Jährige aus Meißen

Meißen - Die Polizei sucht derzeit nach Gisela S. aus Meißen. Die 87-Jährige wird seit Donnerstag vermisst.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Gisela S. (87) aus Meißen. © Bildmontage: Polizei Dresden / Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin zuletzt am Donnerstagnachmittag in ihrer Unterkunft an der Ossietzkystraße gesehen.

Mögliche Hinwendungsorte wurden von Beamten bereits geprüft, doch von der 87-Jährigen fehlt noch immer jede Spur.

Da sich die ältere Dame womöglich in einem hilflosen Zustand befindet, bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Suche nach Gisela S.

Sie wird wie folgt beschrieben: