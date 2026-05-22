Gisela S. vermisst: Polizei sucht hilflose 87-Jährige aus Meißen
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Meißen - Die Polizei sucht derzeit nach Gisela S. aus Meißen. Die 87-Jährige wird seit Donnerstag vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin zuletzt am Donnerstagnachmittag in ihrer Unterkunft an der Ossietzkystraße gesehen.
Mögliche Hinwendungsorte wurden von Beamten bereits geprüft, doch von der 87-Jährigen fehlt noch immer jede Spur.
Da sich die ältere Dame womöglich in einem hilflosen Zustand befindet, bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Suche nach Gisela S.
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Sie wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,60 Meter groß
- hagere Statur
- hat derzeit Schürfwunden im Gesicht
Wer also Hinweise zum Verbleib der Vermissten liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Dresden / Lino Mirgeler/dpa