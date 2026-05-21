Mann seit sechs Monaten verschwunden: Wurde 54-Jähriger Opfer eines Verbrechens?

Lichtenstein-Unterhausen - Seit rund sechs Monaten fehlt von einem 54-Jährigen aus Lichtenstein-Unterhausen jede Spur. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und sucht Zeugen.

Wer hat einen Mercedes-Benz Vito mit dem Kennzeichen H-KD 2278 gesehen? © Polizeipräsidium Reutlingen

Im November 2025 ist der 54-Jährige verschwunden. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann Opfer eines Verbrechens wurde, teilen das Kriminalkommissariat Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen mit.

Zuletzt wurde der 54-Jährige am 13. November daheim gesehen. Die Ermittler bekamen Hinweise, dass ein dunkler Transporter mit hannoverschem Kennzeichen in der Gutenbergstraße in Unterhausen gesehen wurde.

Der Transporter konnte in Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mannes gebracht werden, denn dieser wurde im Februar 2026 in Hannover gefunden.

Die Kriminaltechnik fand im Wagen Spuren, die darauf schließen lassen, dass der Mann Opfer eines Verbrechens wurde.