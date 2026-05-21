Vermisster Simon: Polizei sucht mit Hubschrauber und Hunden

Kehl - Die Polizei sucht weiter mit zahlreichen Einsatzkräften in Kehl (Ortenaukreis) nach dem vermissten 15-jährigen Simon. Bislang fehlt von ihm noch jede Spur.

Wo ist der vermisste Simon (15)? Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Bildmontage: Polizeipräsidium Offenburg

Der Jugendliche verließ am Samstagmorgen die Wohnung seiner Eltern und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei vermutet, dass er mit einem dunkelgrauen Herrenrad mit weiß umrandetem Sattelbezug unterwegs ist.

Obwohl die Polizei intensiv mit einem Polizeihubschrauber und Hunden sucht, ist der 15-Jährige noch immer vermisst, teilen die Beamten mit.

Bereits am Dienstag wurde das Rheinvorland rund um den Großraum Kehl aus der Luft abgesucht. Dabei waren 75 Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes mit 25 Mantrailern unterwegs.

Bislang haben die Ermittler noch keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen. Es sind mehrere Hinweise eingegangen und wurden überprüft. Zeugen meldeten, den Jugendlichen in Meißenheim und Ottenheim gesehen zu haben. Die Polizei konnte ihn auch hier nicht finden.