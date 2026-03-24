Grausige Gewissheit: Skelett von vermisstem Mann (†56) entdeckt

Im Oktober 2025 ist ein Mann aus Gerwisch verschwunden. Jetzt wurde seine Leiche entdeckt.

Von Lena Schubert

Bereits am 10. März wurde in einem Waldstück hinter dem Ortsausgang Jerichow die teilskelettierte Leiche eines Mannes entdeckt. Eine Obduktion ergab nun, dass es sich dabei um den 56-Jährigen handelt, der seit Oktober im Jerichower Land vermisst wurde, teilte die Polizeiinspektion Stendal am Dienstag mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Originalmeldung vom 9. Oktober 2025:

Genthin - Die Polizei bittet um Mithilfe: Bereits am Samstag ist im Jerichower Land ein Mann verschwunden. Könnte er in Gefahr sein?