Grausige Gewissheit: Skelett von vermisstem Mann (†56) entdeckt
Update vom 24. März 2026: Vermisster tot aufgefunden
Bereits am 10. März wurde in einem Waldstück hinter dem Ortsausgang Jerichow die teilskelettierte Leiche eines Mannes entdeckt.
Eine Obduktion ergab nun, dass es sich dabei um den 56-Jährigen handelt, der seit Oktober im Jerichower Land vermisst wurde, teilte die Polizeiinspektion Stendal am Dienstag mit.
Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
Originalmeldung vom 9. Oktober 2025:
Genthin - Die Polizei bittet um Mithilfe: Bereits am Samstag ist im Jerichower Land ein Mann verschwunden. Könnte er in Gefahr sein?
Der 56 Jahre alte Mann aus Gerwisch wurde zuletzt am 4. Oktober in Jerichow (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist er spurlos verschwunden.
Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, gibt es derzeit keinerlei Hinweise auf den Grund seines Verschwindens. Eine Eigengefährdung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es.
Die Einsatzkräfte suchten bereits fieberhaft nach dem Vermissten, konnten ihn bislang aber noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Die Beamten veröffentlichten ein Foto und eine Personenbeschreibung.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der 03921/920-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land