Er verschwand aus dem Krankenhaus: Wo ist dieser 64-Jährige?

Stendal - Die Polizei in Stendal bittet um Hilfe. Sie sucht nach einem 64 Jahre alten Mann, der zuvor im Johanniter-Krankenhaus untergebracht war.

Thorsten B. (64) wird seit Donnerstagnachmittag in Stendal vermisst. © Polizeirevier Stendal

Thorsten B. wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr gesehen. Zu diesem Zeitpunkt habe er die Klinik verlassen und sei in bisher unbekannte Richtung gegangen.

Der 64-Jährige habe Probleme mit der Orientierung, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Zudem sei er auf eine medizinische Betreuung angewiesen.

Eine Eigengefährdung könne deshalb nicht ausgeschlossen werden.

So wird der Gesuchte beschrieben: