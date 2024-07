Nach Großeinsatz im Berzdorfer See: Vermisste Person wieder aufgetaucht

Görlitz - Im Berzdorfer See bei Görlitz suchten Polizei und Feuerwehr nach einer vermissten Person . Am Sonntagabend konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Der Mann hatte zwischenzeitlich seine Schwimmtour abgebrochen und sich zu Fuß zurück zu seiner Liegestelle begeben. Am Abend gegen 20.25 Uhr wurde er wohlbehalten und lebend am Nordstrand angetroffen.

Demnach ging ein 48-jähriger Ukrainer gegen 10 Uhr zum Baden in den See. Als er auch nach vier Stunden nicht zurückkehrte, machte seine Frau sich große Sorgen um ihn.

Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte vor Ort sowie vier bis fünf Boote auf dem Wasser. Auch Sonargeräte wurden eingesetzt.

Dass der Einsatz so lange dauerte, lag daran, dass der Mann drei Stunden am Ufer umhergeirrt war und sich Verletzungen an den Füßen zugezogen hatte. Die aufwendige Suchaktion hatte er offenbar nicht für wahr genommen.

"Wir müssen jetzt klären, welchen Weg er gegangen ist", sagte der Kreisbrandmeister der Feuerwehr, Björn Mierisch. Die Frau des Ukrainers reagierte glücklich, aber auch wütend auf ihren Mann.

Erstmeldung: 18.25 Uhr; zuletzt aktualisiert: 21.56 Uhr