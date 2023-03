Er braucht Medikamente: Hans L. (73) bereits seit Tagen vermisst

Der 73-jährige Hans L. aus Adendorf (Landkreis Lüneburg) wird bereits seit einigen Tagen vermisst. © Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, wurde der Senior zuletzt am vergangenen Donnerstag an seiner Wohnanschrift in der Nähe der Elba-Kreuzung gesehen.

Seit dem gestrigen Montag sucht die Polizei intensiv, auch mit Hunden, nach dem Vermissten - bisher ohne Erfolg.

Laut den Ermittlern ist der 73-Jährige ortskundig, orientiert und kann sich grundsätzlich verständigen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme ist er allerdings auf Medikamente angewiesen.

Die Beamten hoffen nun auf Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes. Hans L. wird wie folgt beschrieben: