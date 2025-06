Immer wieder rätselhafte Sichtungen: Wo steckt die seit mehr als einem Monat vermisste Ilona O.?

Bad Lauchstädt/Halle (Saale) - Bereits seit mehr als einem Monat sucht die Polizei im Saalekreis in Sachsen-Anhalt nach einer vermissten 63-Jährigen. Bei " Kripo live " machten die Ermittler nun erneut auf den mysteriösen Fall aufmerksam.

Alles in Kürze

Ilona O. (63) wird bereits seit dem 11. Mai vermisst. © Polizei Saalekreis

Ilona O. verließ am Morgen des 11. Mai ihre Wohnung im Bad Lauchstädter Ortsteil, wenige Tage später erfolgten dann die Vermisstenmeldung und die ersten Suchmaßnahmen der Polizei.

Da die 63-Jährige unter einer Erkrankung leidet, muss davon ausgegangen werden, dass die Vermisste in Gefahr schwebt. Auch aufgrund dieser Dringlichkeit setzte die Polizei bei ihrer bisherigen Suche auf Hubschrauber, Drohnen und Hunde - aber vergeblich.

Dabei weist einiges darauf hin, dass Ilona O. nicht etwa spurlos verschwunden ist: Einen Tag nach ihrem Verschwinden wurde eine Frau mit ähnlicher Beschreibung an einem Wanderweg südlich von Oberklobikau gesichtet. Der lange Wanderstock, den sie dabei gehabt haben soll, wurde wenig später in einem Waldstück am Weinberg gefunden. Von der dazugehörigen Frau fehlte aber jede Spur.

Von der nächsten möglichen Sichtung erfuhren die Ermittler dann am 15. Mai, als eine Frau in derselben Gegend in einem Jägerverschlag gesehen wurde.

Als die Polizisten schließlich vor Ort eintrafen, deuteten lediglich einige geöffnete Bienenkörbe auf die vorherige Anwesenheit einer Person hin: Aus ihnen war Honig entnommen worden, wie bei "Kripo live" berichtet wurde.