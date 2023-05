In Dessau-Roßlau verschwunden: Wo ist Hans-Jürgen G. (78)?

In Dessau-Roßlau wird ein 78-Jähriger vermisst. © Montage 123rf/foottoo ; Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Nach Angaben von Polizeisprecher Robin Schönherr wurde der Vermisste zuletzt am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Straße Am Dreieck gesehen.

Dann verließ er sein wohnliches Umfeld. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Hans-Jürgen G. wird wie folgt beschrieben:

1,70 m groß

weiße/graue Haare

schlank

dunkelgraue Jogginghose, blaue Jacke, blaue Mütze

"Bisherige Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und Fährtenspürhundes, blieben erfolglos", so Schönherr.