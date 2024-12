In S-Bahn eingestiegen und verschwunden: Wo ist Radmila M. aus Berlin-Wedding?

Die vermisste 74-Jährige hat ihre Wohnung mit zwei großen Plastiktüten verlassen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die 74-Jährige wurde zuletzt am Nachmittag des 21. Dezember vor ihrer Wohnung in der Steegerstraße im Ortsteil Wedding mit zwei großen grünen Tüten voller leerer Plastikflaschen gesehen, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sich die stark demente und orientierungslose Seniorin vermutlich zum S-Bahnhof Wollankstraße begeben hat und dort in eine S-Bahn eingestiegen ist.

Möglicherweise wollte sie sich auf den Weg zu ihrer früheren Arbeitsstelle in Wannsee machen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,52 Meter groß

schlank

rote Haare

Narbe an der rechten Wange

bekleidet mit schwarzer Stoffhose, roter Bluse, roter Kapuzen-Sweatjacke mit Reißverschluss und roten Hauspantoffeln

trägt einen Schlüsselbund am Karabiner mit vier Schlüsseln bei sich

Die Ermittler fragen, wer Radmila M. seit Samstagmittag gesehen hat. Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen?