Inga seit acht Jahren vermisst: Jetzt meldet sich ihre Mutter zu Wort

Magdeburg - Ein Schicksal, das für so viele unvorstellbar ist: das eigene Kind, spurlos verschwunden . Seit mittlerweile acht Jahren bangt Victoria G. nun schon um ihre kleine Tochter Inga (damals 5). Erstmals meldet sie sich zu den Ermittlungen zu Wort.

Die damals fünfjährige Inga wird seit 2015 vermisst. Alle Spuren verliefen im Sand. © Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord

An einem Sommernachmittag im Mai 2015 macht die junge Familie gemeinsam Urlaub im Wilhelmshof in dem kleinen Örtchen Uchtspringe bei Stendal. Gemeinsam mit einigen anderen Kindern geht die fünfjährige Inga in den Wald, um Holz zu sammeln. Das war das letzte Mal, dass Victoria G. ihre kleine Tochter sehen sollte.

Acht Jahre ist das inzwischen her. Zwar gibt die Polizei zunächst alles, um das Mädchen schnell wiederzufinden, doch die Spuren verlaufen im Sand.

Jahre später kommt dann heraus, dass Ermittlergruppen offenbar fatale Fehler passiert sind. Der Landtag Sachsen-Anhalt diskutierte am Donnerstag zu den Vorwürfen, dass offenbar wichtige Hinweise nicht nachgeprüft wurden.

Auch Victoria G. und der Vater der kleinen Inga sind bei der Diskussion vor Ort. Sie verlangen endlich Gerechtigkeit für ihr Kind.