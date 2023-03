Vermisste Inga (5) bei Stendal: Ermittler geben nicht auf!

Mehrere Tage lang suchten Hunderte Polizisten kurz nach Ingas (5) Verschwinden das Waldgebiet um Wilhelmshof ab. Ohne Erfolg. © Florian Voigt/dpa

"Für die Landespolizei ist die Aufklärung dieses Falles von herausragender Bedeutung. Das war es von Anfang an, das ist es bis heute und das gilt auch in Zukunft", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Magdeburg.

Die Eltern des Mädchens waren bei der Sitzung anwesend. "Die Ungewissheit zum Verbleib Ihrer Tochter macht nicht nur Sie betroffen, sondern genauso uns.

Es macht einen traurig, es macht einen nachdenklich." Der Fall sei nicht zu den Akten gelegt und werde es auch nicht.

Am 2. Mai 2015, einem Samstag, war das kleine Mädchen mit seiner Familie aus Schönebeck im Stendaler Ortsteil Wilhelmshof zu Besuch. Bei der Vorbereitung eines Grillfestes wurde die Fünfjährige das letzte Mal gesehen.

Die Eltern und ihre Rechtsvertreter hatten zuletzt öffentlich beklagt, dass möglicherweise nicht allen Hinweisen nachgegangen worden sei. Sie fordern neue Ermittlungen.