Ist er mit dem Bus unterwegs? Polizei sucht nach vermisstem Egon K. (64)

Jerichow - Seit Montagnachmittag wird ein Mann aus dem Jerichower Land vermisst . Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und eine Personenbeschreibung.

Egon Siegfried K. (64) aus Jerichow wird vermisst. © Polizeirevier Jerichower Land

Der 64-jährige Egon Siegfried K. wurde zuletzt gegen 16 Uhr beim Fachkrankenhaus in der Johannes-Lange-Straße in Jerichow (Sachsen-Anhalt) gesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zu einer nahegelegenen Bushaltestelle gelaufen sein. Weiteres ist nicht bekannt.

Herr K. ist geistig beeinträchtigt und eine Eigen- und Fremdgefährdung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Am Montag wurde bereits ausführlich nach dem Vermissten gesucht, er konnte bislang aber noch nicht aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte bitten nun um die Mithilfe der Bevölkerung und beschreiben den 64-Jährigen wie folgt: