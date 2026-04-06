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Vermisst! Frau aus Krankenhaus in Sachsen verschwunden

86-Jährige aus Schöneck (Vogtland) vermisst! Die Seniorin verschwand am Sonntag aus einem Krankenhaus.

Von Claudia Ziems

Schöneck - 86-Jährige aus Schöneck (Vogtland) vermisst! Die Seniorin verschwand am Sonntag aus einem Krankenhaus.

Wer hat die vermisste Seniorin gesehen? (Symbolfoto)
Wer hat die vermisste Seniorin gesehen? (Symbolfoto)  © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 86-Jährigen.

Das Personal des Krankenhauses Schöneck meldete die Patientin Anneliese als vermisst.

Zuletzt wurde die 86-Jährige gegen 15.45 Uhr in ihrem Patientenzimmer gesehen.

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Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

  • zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß

  • schlank

  • schulterlanges graues Haar

  • zuletzt trug sie ein blau-weißes Hemd, eine orange Hose und eine hellgrüne Regenjacke

  • außerdem könnte sie einen grün-weißen Beutel bei sich haben.

Seniorin ist desorientiert

"Die Seniorin wollte möglicherweise nach Klingenthal oder Markneukirchen, ist allerdings desorientiert. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit Suchhunden und per Drohne - noch nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", so die Polizei am Montagmorgen.

Ein Foto der Vermissten findet Ihr online bei der Polizei Sachsen.

Habt Ihr die Vermisste gesehen oder wisst, wo sie sich aktuell aufhält? Bitte wendet Euch mit Hinweisen an das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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