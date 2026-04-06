Vermisst! Frau aus Krankenhaus in Sachsen verschwunden

Schöneck - 86-Jährige aus Schöneck ( Vogtland ) vermisst! Die Seniorin verschwand am Sonntag aus einem Krankenhaus.

Wer hat die vermisste Seniorin gesehen? (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 86-Jährigen.

Das Personal des Krankenhauses Schöneck meldete die Patientin Anneliese als vermisst.

Zuletzt wurde die 86-Jährige gegen 15.45 Uhr in ihrem Patientenzimmer gesehen.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben: