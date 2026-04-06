Vermisst! Frau aus Krankenhaus in Sachsen verschwunden
Schöneck - 86-Jährige aus Schöneck (Vogtland) vermisst! Die Seniorin verschwand am Sonntag aus einem Krankenhaus.
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 86-Jährigen.
Das Personal des Krankenhauses Schöneck meldete die Patientin Anneliese als vermisst.
Zuletzt wurde die 86-Jährige gegen 15.45 Uhr in ihrem Patientenzimmer gesehen.
Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:
zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß
schlank
schulterlanges graues Haar
zuletzt trug sie ein blau-weißes Hemd, eine orange Hose und eine hellgrüne Regenjacke
außerdem könnte sie einen grün-weißen Beutel bei sich haben.
Seniorin ist desorientiert
"Die Seniorin wollte möglicherweise nach Klingenthal oder Markneukirchen, ist allerdings desorientiert. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit Suchhunden und per Drohne - noch nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", so die Polizei am Montagmorgen.
Ein Foto der Vermissten findet Ihr online bei der Polizei Sachsen.
Habt Ihr die Vermisste gesehen oder wisst, wo sie sich aktuell aufhält? Bitte wendet Euch mit Hinweisen an das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa