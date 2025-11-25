Jugendliche mit gesundheitlichen Problemen wird vermisst: Wo ist Josephine?

Halle (Saale) - Große Sorge um eine Jugendliche aus Halle: Die 16-jährige Josephine B. ist seit zwei Tagen verschwunden. Sie hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb die Polizei dringend um die Unterstützung der Bevölkerung bittet.

Josephine B. (16) wird vermisst - wer hat sie gesehen? © Bildmontage: Polizeiinspektion Halle (Saale), 123RF/angelarohde

Das Mädchen verschwand laut Polizeisprecher Alexander Junghans am vergangenen Sonntag. An jenem Tag habe sie sich zunächst noch in einer Wohneinrichtung in Halle-Neustadt aufgehalten.

Ihr Einzelzimmer soll die Vermisste gegen 20 Uhr und daraufhin auch die Einrichtung unbemerkt verlassen haben.

"Es liegen gesundheitliche Beeinträchtigungen vor, die ein zeitnahes Auffinden erforderlich machen", so Junghans weiter.

Da bisherige Suchmaßnahmen inklusive des Einsatzes eines Spürhundes und der Suche an bekannten Hinwendungsorten nicht zum Erfolg geführt haben, bitten die Beamten die Hallenser um ihre Mithilfe.

Wer hat Josephine gesehen? Sie ist circa 1,70 Meter groß und schlank, trug vor ihrem Verschwinden einen blauen Pullover und eine blaue Jeans.