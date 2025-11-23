Aufatmen in Querfurt: Vermisste 52-Jährige ist wieder da
Update vom 23. November um 16.10 Uhr:
Wie die Polizeiinspektion in Halle (Saale) am Sonntag mitteilte, wurde die Vermisste wieder gefunden. Die öffentliche Suche nach ihr wurde beendet.
Erstmeldung vom 23. November um 8.09 Uhr
Querfurt - Auf bis zu minus 8 Grad fiel das Thermometer in der vergangenen Nacht in Querfurt im Saalekreis. In dieser Eiseskälte suchte die Polizei nach einer 52-Jährigen. Die Frau war bereits am Donnerstag aus einer medizinischen Einrichtung verschwunden.
Sowohl Suchhunde als auch ein Polizeihubschrauber und Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr kamen in den vergangenen Tagen bereits zum Einsatz, um die Frau ausfindig zu machen, doch die Suche blieb ohne Erfolg.
Die Querfurterin war am frühen Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, aus einer medizinischen Einrichtung in der Stadt im Saalekreis verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Besondere Sorge bereiteten den Suchenden dabei die aktuellen Witterungsverhältnisse. Auch für die kommende Nacht werden wieder Temperaturen um minus 7 Grad erwartet. Tagsüber erreicht das Thermometer gerade einmal 1 Grad.
Die 52-Jährige war wohl für derartige Temperaturen nicht ausreichend gekleidet.
Solltet Ihr helfen können, ruft bitte das Polizeirevier Saalekreis unter Tel. 03461/446291 an. Hinweise können auch über die Notrufnummer 110 gegeben werden.
Titelfoto: Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizeiinspektion Halle