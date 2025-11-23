Aufatmen in Querfurt: Vermisste 52-Jährige ist wieder da

Wie die Polizeiinspektion in Halle (Saale) am Sonntag mitteilte, wurde die Vermisste wieder gefunden. Die öffentliche Suche nach ihr wurde beendet.

Querfurt - Auf bis zu minus 8 Grad fiel das Thermometer in der vergangenen Nacht in Querfurt im Saalekreis. In dieser Eiseskälte suchte die Polizei nach einer 52-Jährigen. Die Frau war bereits am Donnerstag aus einer medizinischen Einrichtung verschwunden.

Die Polizei hatte ein Foto veröffentlicht, um nach der Frau zu suchen. © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizeiinspektion Halle

Sowohl Suchhunde als auch ein Polizeihubschrauber und Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr kamen in den vergangenen Tagen bereits zum Einsatz, um die Frau ausfindig zu machen, doch die Suche blieb ohne Erfolg.

Die Querfurterin war am frühen Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, aus einer medizinischen Einrichtung in der Stadt im Saalekreis verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Besondere Sorge bereiteten den Suchenden dabei die aktuellen Witterungsverhältnisse. Auch für die kommende Nacht werden wieder Temperaturen um minus 7 Grad erwartet. Tagsüber erreicht das Thermometer gerade einmal 1 Grad.

Die 52-Jährige war wohl für derartige Temperaturen nicht ausreichend gekleidet.