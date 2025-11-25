Seit Oktober vermisst gewesen! Verschwundener Teenager aus Sachsen wieder da

Die vermisste 15-Jährige aus Hermsdorf/Erzgebirge ist wieder aufgetaucht.

Von Holger Köhler-Kaeß

Aufatmen im Vermisstenfall einer 15-Jährigen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge! Wie die Dresdner Polizei am Dienstagmittag mitteilte, ist der Teenager wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die 15-Jährige wurde in Frankfurt am Main angetroffen. Der Verdacht einer Straftat liegt nicht vor.

Originalartikel vom 30.Oktober, 14.50 Uhr

Hermsdorf/Erzgebirge - Bereits seit Montag, dem 27. Oktober, gilt sie als vermisst: Wo ist die 15-Jährige aus Hermsdorf/Erzgebirge?

Die vermisste 15-Jährige aus Sachsen konnte gefunden werden. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden Die 15-Jährige verließ am Morgen ihre Unterkunft, um wie üblich zur Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nie an. Wo der Teenager seitdem sein könnte, ist ein Rätsel. Auch ihre möglichen "Hinwendungsorte" hat die Polizei bereits erfolglos überprüft.



Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351-483 22 33 entgegen.