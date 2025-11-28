Junge (10) aus Hamburg vermisst: Wer hat das Kind gesehen?
Hamburg - Seit Donnerstag wird der zehnjährige Uzaif Abdalah Kone aus Hamburg-Schnelsen vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.
Am Vormittag soll der Junge seine elterliche Wohnung verlassen haben und sei seither nicht zurückgekehrt.
Das meldeten die Beamten am späten Donnerstagabend.
Uzaif Abdalah sei etwa 1,40 Meter groß, habe eine kräftige Statur und schwarze, kurze Haare.
Zuletzt habe er eine schwarze Jogginghose und eine blaue Jacke mit schwarzen Sportschuhen getragen.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040 4286 56789 oder jedem weiteren Hinweistelefon zu melden.
Wer den Jungen sieht, soll direkt den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Hamburg/Daniel Karmann/dpa