Junge (10) aus Hamburg vermisst: Wer hat das Kind gesehen?

Seit Donnerstag wird der zehnjährige Uzaif Abdalah Kone aus Hamburg-Schnelsen vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Von Alice Nägle

Hamburg - Seit Donnerstag wird der zehnjährige Uzaif Abdalah Kone aus Hamburg-Schnelsen vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Seit Donnerstagvormittag ist Uzaif Abdalah Kone (10) aus Hamburg-Schnelsen verschwunden.
Seit Donnerstagvormittag ist Uzaif Abdalah Kone (10) aus Hamburg-Schnelsen verschwunden.  © Bildmontage: Polizei Hamburg/Daniel Karmann/dpa

Am Vormittag soll der Junge seine elterliche Wohnung verlassen haben und sei seither nicht zurückgekehrt.

Das meldeten die Beamten am späten Donnerstagabend.

Uzaif Abdalah sei etwa 1,40 Meter groß, habe eine kräftige Statur und schwarze, kurze Haare.

Influencerin spurlos verschwunden: Jetzt kommen schockierende Details ans Licht
Vermisste Personen Influencerin spurlos verschwunden: Jetzt kommen schockierende Details ans Licht

Zuletzt habe er eine schwarze Jogginghose und eine blaue Jacke mit schwarzen Sportschuhen getragen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040 4286 56789 oder jedem weiteren Hinweistelefon zu melden.

Wer den Jungen sieht, soll direkt den Notruf 110 wählen.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Hamburg/Daniel Karmann/dpa

Mehr zum Thema Vermisste Personen: