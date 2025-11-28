Junge (10) aus Hamburg vermisst: Wer hat das Kind gesehen?

Hamburg - Seit Donnerstag wird der zehnjährige Uzaif Abdalah Kone aus Hamburg-Schnelsen vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Seit Donnerstagvormittag ist Uzaif Abdalah Kone (10) aus Hamburg-Schnelsen verschwunden. © Bildmontage: Polizei Hamburg/Daniel Karmann/dpa

Am Vormittag soll der Junge seine elterliche Wohnung verlassen haben und sei seither nicht zurückgekehrt.



Das meldeten die Beamten am späten Donnerstagabend.

Uzaif Abdalah sei etwa 1,40 Meter groß, habe eine kräftige Statur und schwarze, kurze Haare.

Zuletzt habe er eine schwarze Jogginghose und eine blaue Jacke mit schwarzen Sportschuhen getragen.