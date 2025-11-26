Vermisstensuche in Halle: Jugendliche seit Tagen verschwunden!
Halle (Saale) - Seit Sonntag wird in Halle (Saale) eine Jugendliche vermisst.
Nach Angaben der Polizei wurde Medina D. zuletzt am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in ihrem häuslichen Umfeld in Halle gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Behörde nicht zum Auffinden des Mädchens führten, soll nun die Bevölkerung helfen.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- mögliches Alter: 16 bis 18 Jahre
- schlank
- geschminkt
- zuletzt bekleidet mit: Sportschuhen, schwarzer Jogginghose, graue Jacke mit weißem Fellkragen
Wer hat die Jugendliche seit ihrem Verschwinden gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 03452242000 entgegen.
