Vermisstensuche in Halle: Jugendliche seit Tagen verschwunden!

Halle (Saale) - Seit Sonntag wird in Halle (Saale) eine Jugendliche vermisst.

Medina D. wurde zuletzt am Sonntag gesehen. © Montage Polizeiinspektion Halle (Saale)

Nach Angaben der Polizei wurde Medina D. zuletzt am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in ihrem häuslichen Umfeld in Halle gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Behörde nicht zum Auffinden des Mädchens führten, soll nun die Bevölkerung helfen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

