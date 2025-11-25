Seit zwei Wochen fehlt jede Spur von ihm: Wo ist Tino mit seinem Transporter hin?

Geithain - Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung im Landkreis Leipzig : Ein 55-Jähriger aus Geithain wird schon seit gut zwei Wochen vermisst - mit ihm sein weißer VW-Transporter. Wo steckt Tino D.?

Seit zwei Wochen gab es kein Lebenszeichen von Tino D. (55). © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Gesehen wurde der Vermisste zuletzt bereits am Montag, dem 10. November. Wie ein Sprecher der Leipziger Polizeidirektion am Dienstag berichtete, soll der Mann gegen 8.15 Uhr mit dem Transporter die Querstraße in Geithain verlassen haben.

Der VW ist weiß und trägt das amtliche Kennzeichen GHA-TD70.

Seitdem sei der Aufenthaltsort von Tino D. unbekannt, Informationen über mögliche Zufluchtsorte liegen ebenfalls nicht vor.

Besorgniserregend ist, dass es für den Sachsen untypisch sei, seinen Lebensmittelpunkt einfach so zu verlassen.

Man könne nicht ausschließen, dass ein gesundheitliches Problem seinem Verschwinden zugrunde liegt und er sich in einer hilflosen Situation befindet.