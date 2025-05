Junge Frau aus Leipzig seit Tagen vermisst: Wo ist Charlie May?

Leipzig - Die Leipziger Polizei bittet auf der Suche nach einer vermissten 20-Jährigen um die Unterstützung der Bevölkerung. Wer hat Charlie May T. gesehen?

Wo ist Charlie May T.? Die 20-Jährige wird seit dieser Woche vermisst. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig

Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke wurde die junge Frau am Donnerstag von Verwandten vermisst gemeldet. Deren Angaben zufolge habe es zuletzt am Dienstag Kontakt zu Charlie gegeben.

Das letzte Mal gesehen wurde sie im Leipziger Stadtgebiet. Am Montag soll sie sich zudem noch in Halle aufgehalten haben. In beiden Städten könnte die Vermisste nach wie vor sein.

"Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit", so Lübcke.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: