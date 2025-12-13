Vermisster Teenager kehrt nach Tagen eigenständig zurück

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Vermisste bereits am Freitag eigenständig zurückgekehrt. Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor.

Hamburg - Wo ist er? Ein Jugendlicher aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst . Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der Vermisste konnte von der Polizei gefunden werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Beamten mitteilten, verließ der Jugendliche seine elterliche Wohnung in der Otto-Grot-Straße im Stadtteil Neuallermöhe gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag - seitdem ist er verschwunden.

Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sich der Teenager womöglich in der Nähe von Flensburg oder anderen Bereichen Schleswig-Holsteins aufhalten könnte.

Da bei dem Teenager eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.