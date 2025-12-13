Vermisster Teenager kehrt nach Tagen eigenständig zurück
Update, 13. Dezember, 13 Uhr: Vermisster wieder da
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Vermisste bereits am Freitag eigenständig zurückgekehrt. Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor.
Originalmeldung vom 11. Dezember
Hamburg - Wo ist er? Ein Jugendlicher aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, verließ der Jugendliche seine elterliche Wohnung in der Otto-Grot-Straße im Stadtteil Neuallermöhe gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag - seitdem ist er verschwunden.
Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sich der Teenager womöglich in der Nähe von Flensburg oder anderen Bereichen Schleswig-Holsteins aufhalten könnte.
Da bei dem Teenager eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer der Vermissten auf der Straße sieht, kann den Notruf 110 wählen.
