Junge Frau aus Wildenfels wieder aufgetaucht

Entwarnung! Die vermisste 22-Jährige aus Wildenfels ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilt, kehrte die junge Frau selbstständig und wohlbehalten zu ihrer Familie zurück.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einer jungen Frau (22) aus Wildenfels. (Symbolbild) © 123RF / fotohenk

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist die junge Frau am Freitagabend gegen 19 Uhr aus einer medizinischen Einrichtung an der Kirchberger Straße verschwunden.

"Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine schwarze, enge Jeans und einen dunkelroten Pullover mit der Aufschrift 'Glaube, Liebe, Hoffnung'. Insgesamt hat sie ein feminines Erscheinungsbild und wirkt jünger als sie ist", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

"Aufgrund persönlicher Probleme könnte sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden. Die polizeilichen Suchmaßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der 22-Jährigen geführt. Deshalb bittet die Polizei nun um Ihre Hilfe", so die Polizei.