Junge Männer nach Herrentagsparty weiter vermisst: Taucher suchen See erneut ab

Laut Polizei sollen die beiden 22-Jährigen in der Nacht zu Freitag in Richtung Großer Wentowsee gegangen sein. © Joerg Carstensen/dpa

Nun sollen Wasserspürhunde und Taucher am Großen Wentowsee eingesetzt werden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Dienstag in Neuruppin sagte.

Die speziell ausgebildeten Hunde werden mit Booten über den See gefahren und schnüffeln die Wasseroberfläche ab. Wenn die Tiere eine Spur feststellen, sollen Taucher ins Wasser. Es sei aber unklar, wie lange die Hunde durchhielten, da es für die Vierbeiner anstrengend und der See auch recht groß sei, sagte der Polizeisprecher.

Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die beiden 22-Jährigen nach einer Herrentagsparty an den See und später wohl in den See gegangen waren.

Die Gesuchten, die im Kreis Oberhavel und in Berlin wohnen, hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Laut Polizei sollen sie in der Nacht zu Freitag dann in Richtung Großer Wentowsee gegangen sein.

Dort waren am Wochenende Kleidungsstücke von beiden Vermissten gefunden worden. Auch an ihren Wohnorten oder bei Verwandten waren die vermissten Männer bisher nicht aufgetaucht.