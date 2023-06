Kajakfahrer am Senftenberger See vermisst: Nur Kleidung, Handy und Auto gefunden

Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) - Die Polizei Brandenburg sucht seit Donnerstagabend nach einem Kajakfahrer, der auf dem Senftenberger See verschollen ist.

Ein verlassenes Kajak ist im Uferbereich des Senftenberger Sees im Schilf gefunden worden. (Archivfoto) © Tom Nebe/dpa-tmn

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Kajak tags zuvor gegen 18.30 Uhr von einem Zeugen verlassen am Ufer zwischen Niemtsch und Peickwitz im Schilf gefunden.

In dem Kleinboot, dass mit Unterstützung der Feuerwehr an Land gezogen wurde, seien nur die Kleidung des 51-Jährigen sowie dessen Handy und Autoschlüssel gefunden worden, der zu einem am Ufer abgestellten Wagen passe.

Dadurch konnte schließlich auch der 51 Jahre alte Mann aus dem Landkreis als Fahrzeughalter ermittelt werden. Eine Überprüfung in seinem persönlichen Umfeld verlief jedoch erfolglos.

Bei der Suche nach dem Vermissten setzte die Polizei auch Boote und einen Hubschrauber ein. Ein Spürhund habe an Land keine Fährte aufnehmen können.