02.06.2026 15:47 Kampagne zeigt Erfolg: Vermisste Kinder und Mutter nach Jahren aufgetaucht

Nach knapp fünf Jahren hat sich eine Mutter aus Cottbus, die vor Jahren mit ihren Kindern verschwunden ist, bei der Polizei gemeldet.

Von Denis Zielke

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind Mutter und Kinder wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Erziehungsberechtigte meldete sich demnach aufgrund der breiten Veröffentlichung selbstständig beim Polizeirevier in Seelow. Die zuständigen Ermittler konnten die Identität der Vermissten zweifelsfrei klären. Wo sie sich zurzeit aufhalten, teilte die Behörde nicht mit, ebenso ob gegen die Frau Ermittlungen eingeleitet werden.

Erstmeldung vom 26. Mai 2026, 12.18 Uhr

Cottbus - Fast fünf Jahre sind verstrichen, seitdem zwei Kinder verschwanden. Auch von ihrer Mutter fehlt jede gesicherte Spur. Nun gehen die Behörden auf der Suche nach den Geschwistern erneut an die Öffentlichkeit.

Durch die Veröffentlichung der Fotos sind bei der Polizei viele neue Hinweise eingegangen. © Polizeipräsidium Brandenburg Die Kinder wurden im August 2021 von ihrer Mutter ohne rechtliche Grundlage aus ihrem familiären Umfeld mitgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Cottbus und das Polizeipräsidium Brandenburg gemeinsam mit. Nach Angaben der Ermittler begründete die Mutter ihr Vorgehen in einem Abschiedsbrief mit ihrer Ablehnung der staatlichen Corona-Maßnahmen, die sie als Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit empfunden habe. Trotz umfangreicher Ermittlungen fehlt von der Familie bislang jede gesicherte Spur. Die letzten bekannten Kontobewegungen stammen den Angaben zufolge aus dem März 2023 und wurden in Chemnitz registriert. Vermisste Personen Ex-Freund brachte es nicht mehr zurück: Vermisstes Kind wieder da, Mann festgenommen Zudem gab es Hinweise, dass sich die Mutter mit den beiden Kindern im Frühjahr 2023 zeitweise auf einem Bauernhof im mecklenburg-vorpommerischen Buggenhagen aufgehalten haben könnte. Nach Behördenangaben besuchen die Kinder seit ihrem Verschwinden keine Schule mehr. Ärztliche Untersuchungen seien seit 2021 nicht dokumentiert, zudem bestehe offenbar seit 2023 kein Krankenversicherungsschutz mehr.

Sind die Kinder und ihre Mutter im Raum Frankfurt (Oder)?