Kampagne zeigt Erfolg: Vermisste Kinder und Mutter nach Jahren aufgetaucht
Update, 2. Juni, 15.47 Uhr: Mutter meldet sich bei Polizei
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind Mutter und Kinder wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Erziehungsberechtigte meldete sich demnach aufgrund der breiten Veröffentlichung selbstständig beim Polizeirevier in Seelow.
Die zuständigen Ermittler konnten die Identität der Vermissten zweifelsfrei klären. Wo sie sich zurzeit aufhalten, teilte die Behörde nicht mit, ebenso ob gegen die Frau Ermittlungen eingeleitet werden.
Erstmeldung vom 26. Mai 2026, 12.18 Uhr
Cottbus - Fast fünf Jahre sind verstrichen, seitdem zwei Kinder verschwanden. Auch von ihrer Mutter fehlt jede gesicherte Spur. Nun gehen die Behörden auf der Suche nach den Geschwistern erneut an die Öffentlichkeit.
Die Kinder wurden im August 2021 von ihrer Mutter ohne rechtliche Grundlage aus ihrem familiären Umfeld mitgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Cottbus und das Polizeipräsidium Brandenburg gemeinsam mit.
Nach Angaben der Ermittler begründete die Mutter ihr Vorgehen in einem Abschiedsbrief mit ihrer Ablehnung der staatlichen Corona-Maßnahmen, die sie als Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit empfunden habe. Trotz umfangreicher Ermittlungen fehlt von der Familie bislang jede gesicherte Spur.
Die letzten bekannten Kontobewegungen stammen den Angaben zufolge aus dem März 2023 und wurden in Chemnitz registriert.
Zudem gab es Hinweise, dass sich die Mutter mit den beiden Kindern im Frühjahr 2023 zeitweise auf einem Bauernhof im mecklenburg-vorpommerischen Buggenhagen aufgehalten haben könnte.
Nach Behördenangaben besuchen die Kinder seit ihrem Verschwinden keine Schule mehr. Ärztliche Untersuchungen seien seit 2021 nicht dokumentiert, zudem bestehe offenbar seit 2023 kein Krankenversicherungsschutz mehr.
Sind die Kinder und ihre Mutter im Raum Frankfurt (Oder)?
Nach jüngsten Erkenntnissen könnten sich die Kinder gemeinsam mit ihrer Mutter im Raum Frankfurt (Oder) aufhalten.
Die Ermittlungsbehörden bitten Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Kinder oder ihrer Mutter geben können, sich bei der Polizei zu melden. Nutzt dazu das entsprechende Formular auf der Seite des Bundeskriminalamtes oder wählt die Telefonnummer 0355-4937-1227.
Anlass des erneuten Aufrufs ist der internationale Tag der vermissten Kinder. Das BKA startete daher eine bundesweite Fahndungskampagne zu ungeklärten Vermisstenfällen.
Unter dem Titel "Spurlos verschwunden" rückt die Behörde sechs Fälle von Kindern und Jugendlichen in den Fokus, die seit Jahren als vermisst gelten.
Ziel sei es, durch neue öffentliche Aufmerksamkeit weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.
Titelfoto: Polizeipräsidium Brandenburg