Er braucht dringend Medikamente: 43-Jähriger aus Limbach-Oberfrohna vermisst

Limbach-Oberfrohna - In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) wird ein 43 Jahre alter Mann vermisst . Oleksandre ist seit Sonntag verschwunden.

Die Polizei befürchtet, dass sich der vermisste Mann in einer Notlage befinden könnte. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, verließ der Vermisste gegen 18 Uhr seine Wohnung in der Straße am Pappelhain und ging vermutlich zu einer Tankstelle im Bereich Straße des Friedens/Peniger Straße. Danach könnte er mit einem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren sein. Seitdem ist der 43-Jährige verschwunden.

Besonders dramatisch: Der Gesuchte benötigt dringend Medikamente. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer medizinischen Notlage befindet", so ein Polizeisprecher.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,85 Meter groß

kurze, grau-schwarze Haare

vermutlich mit einer schwarzen Jacke und dunkelblauen Dreiviertelhosen bekleidet

hat ein auffälliges weißes Geburtsmal am rechten Knöchel und eine Narbe am linken Unterschenkel

kann nur langsam laufen

spricht Ukrainisch und Russisch

Medien wie TAG24 dürfen das Foto des Vermissten nicht zeigen. Das Bild kann aber über die Homepage der Polizei abgerufen werden.