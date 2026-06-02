Er braucht dringend Medikamente: 43-Jähriger aus Limbach-Oberfrohna vermisst
Limbach-Oberfrohna - In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) wird ein 43 Jahre alter Mann vermisst. Oleksandre ist seit Sonntag verschwunden.
Wie die Polizei mitteilte, verließ der Vermisste gegen 18 Uhr seine Wohnung in der Straße am Pappelhain und ging vermutlich zu einer Tankstelle im Bereich Straße des Friedens/Peniger Straße. Danach könnte er mit einem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren sein. Seitdem ist der 43-Jährige verschwunden.
Besonders dramatisch: Der Gesuchte benötigt dringend Medikamente. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer medizinischen Notlage befindet", so ein Polizeisprecher.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,85 Meter groß
- kurze, grau-schwarze Haare
- vermutlich mit einer schwarzen Jacke und dunkelblauen Dreiviertelhosen bekleidet
- hat ein auffälliges weißes Geburtsmal am rechten Knöchel und eine Narbe am linken Unterschenkel
- kann nur langsam laufen
- spricht Ukrainisch und Russisch
Medien wie TAG24 dürfen das Foto des Vermissten nicht zeigen. Das Bild kann aber über die Homepage der Polizei abgerufen werden.
Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei dringend um Hilfe: Wer hat den beschriebenen Mann seit Sonntag gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt das Polizeirevier in Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 entgegen, so wie auch jede andere Polizeidienststelle.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa