Ex-Freund brachte es nicht mehr zurück: Vermisstes Kind wieder da, Mann festgenommen

Der Mann kam in Polizeigewahrsam und soll am Montag einem Ermittlungsgericht vorgeführt werden. Der Junge soll so schnell wie möglich zu seiner Mutter zurückgebracht werden.

Die Zeugin betätigte die Notbremse, woraufhin Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Der Junge wurde in Obhut genommen. Der ihn begleitende Ex-Lebensgefährte der Mutter wurde festgenommen.

Das seit Freitag vermisste Kind ist am Montagnachmittag in Berlin-Kreuzberg entdeckt worden. Gegen 15 Uhr erkannte eine Frau den Jungen in der U-Bahn-Linie U3 am Schlesischen Tor wieder und alarmierte die Polizei.

Berlin - Drei Tage nachdem sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt hatte, dauert die Suche nach dem vermissten Kleinkind weiter an.

Der kleine Junge war seit vier Tagen verschwunden. © Polizei Berlin

Zwar sind mittlerweile 30 Hinweise bei der Polizei eingegangen, eine heiße Spur scheint aber nicht dabei zu sein. "Wir haben aber noch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der dpa.

Viele Informationen gibt es nicht.

Bislang ist nur bekannt, dass der Junge am Donnerstagnachmittag von einem Bekannten der Mutter aus ihrer Wohnung abgeholt und seitdem nicht mehr zurückgebracht wurde.

In welcher Beziehung die Mutter des Kindes und der Bekannte stehen, ist unklar.

Auch, ob der Mann unangekündigt auftauchte oder es vorher eine Verabredung gab. Zu den möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler bislang nicht.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten nutzt bitte die Telefonnummer (030) 4664-371100. Ihr könnt Euch auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache wenden.