Nach Schlaganfall stark eingeschränkt: Wer hat Michael K. gesehen?

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 53-Jährigen aus Berlin-Schöneberg , der seit Dienstag verschwunden ist.

Die Polizei Berlin sucht nach einem 53-Jährigen, der aus seiner Wohneinrichtung in Schöneberg verschwunden ist. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Michael K. verließ am 12. Mai gegen 19.50 Uhr seine Wohneinrichtung in der Fuggerstraße, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Demnach ist der 53-Jährige nach einem Schlaganfall und einer Hirnblutung kognitiv stark eingeschränkt. Daher wird davon ausgegangen, dass er hilf- und orientierungslos ist.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,85 Meter groß

schlank

war bei seinem Verschwinden mit einer blauen Winterjacke mit roten Streifen an den Ärmeln, einem blauen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet

trägt vermutlich ein Bändchen am rechten Handgelenk

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder wer den Mann seit dem 12. Mai 2026 um 19.50 Uhr gesehen hat. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Deine Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473445 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.