Lea (23) aus Bayern immer noch vermisst: "Ganze Familie ist erschüttert"

Selb - Seit mehr als zwei Wochen wir Lea aus Bayern nun schon vermisst . Die 23-Jährige sagte ihrer Familie, sie wolle nur ein bisschen im Wald spazieren – seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur . Hunderte Freiwillige, Angehörige und Nachbarn helfen bei der Suche, auch die Familie meldet sich zu Wort.

Mit diesen Fotos von Lea sucht die Polizei nach der Vermissten aus Bayern. © Polizei Oberfranken

Lea lebt normalerweise in Erlangen. Am 1. Mai besuchte sie ihre Eltern in der Carl-Netzsch-Straße in Selb, weiß "Bild".

Gegen 10.30 Uhr verließ die medizinisch-technische Fachangestellte das Haus, um spazieren zu gehen, kehrte jedoch nicht mehr zurück. Die Polizei leitete daraufhin eine umfangreiche Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften ein – bislang ohne Ergebnis. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Hof die weiteren Ermittlungen übernommen.

Für Leas Schwester Michelle ist die Ungewissheit besonders schlimm. Die 26-Jährige war eine der Letzten, die Lea gesehen hatte: "Man kann es nicht beschreiben. Unsere ganze Familie ist erschüttert. Wir hoffen einfach nur, dass Lea gefunden wird."

In Selb ist die Anteilnahme groß. Der ehrenamtliche Helfer Nils Metzner unterstützt mit seinem Team vom Verein "Vermisstensuche und Sanitätsdienst" seit mehr als zwei Wochen die Suche nach Lea. Gemeinsam mit Drohnen, Spürhunden, Quad-Teams und Tauchern wird das rund 7000 Hektar große Waldgebiet systematisch abgesucht.

Besonders bemerkenswert ist die große Hilfsbereitschaft vor Ort: Mehr als 200 Freiwillige beteiligten sich bereits an der Suche, viele Anwohner versorgen die Einsatzkräfte mit Essen, Getränken und Zelten. "Der Zusammenhalt hier ist riesig", so Metzner.