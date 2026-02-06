Laura (16) fliegt von Athen nach Frankfurt und verschwindet - Lufthansa wehrt sich gegen Kritik

Griechenland/Frankfurt am Main - Wo ist sie nur abgeblieben? Seit Wochen fehlt von der 16-jährigen Laura Lomtew jede Spur. Das deutsche Mädchen, das mittlerweile in Griechenland lebt, flog offenbar alleine von Athen nach Frankfurt und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Rund um ihr Verschwinden häufen sich mysteriöse Ungereimtheiten. Auch die Lufthansa äußerte sich zum Vorfall.

Die vermisste Laura Lomtew ist 16 Jahre alt, hat rotblondes Haar und hellblaue Augen. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jacke, eine schwarze Jeans-Hose, schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Streifen und eine graue Schultasche. © Amber Alert/hamogelo

Laut einem Focus-Bericht lebt Laura mit ihren Eltern eigentlich nahe Patras in Griechenland. Am Morgen des 8. Januar verschwand sie bis heute spurlos.

Fest steht inzwischen nur, dass Laura an besagtem Donnerstag ihr Zuhause verließ und nicht in die Schule ging, sondern mit einem Taxi ins 220 Kilometer entfernte Athen fuhr, um von dort aus nach Frankfurt zu fliegen.

Lange sollen die Ermittler jedoch nicht gewusst haben, ob sie den Flug tatsächlich antrat. Die Airline bestätigte dies angeblich erst nach insgesamt fünf offiziellen Anfragen der griechischen Polizei und mehrere Wochen nach dem Verschwinden, so zumindest der Bericht und die polizeiliche Darstellung.

Gegenüber TAG24 erklärte ein Lufthansa-Sprecher allerdings, dass eine erste polizeiliche Anfrage am 31. Januar einging und letztlich am 2. Februar vorlag. Noch am selben Tag habe Lufthansa der griechischen Polizei geantwortet. Außerdem hätten die griechischen Behörden einen eigenen direkten Zugriff auf die Buchungsdaten aller in Griechenland aktiven Fluggesellschaften.

Trotz der unterschiedlichen Versionen bezüglich der Kontaktaufnahme sowie dem Zugang zu Passagierinformationen stand nun aber fest, dass Laura alleine nach Deutschland gereist war.