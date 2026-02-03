Vermisster Mann aus Crimmitschau wieder aufgetaucht
Update, 3. Februar, 9.19 Uhr: Vermisster wieder aufgetaucht
Entwarnung: Der vermisste Mann aus Crimmitschau ist laut Polizei wohlbehalten zurückgekehrt.
Originalmeldung vom 2. Februar:
Crimmitschau - Ein Mann (48) aus Crimmitschau (Landkreis Zwickau) war am Samstagabend mit dem Zug auf dem Weg nach Leipzig und wird seitdem vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, verließ der 48-Jährige seine Wohnung im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz und nahm ein Taxi zum Zwickauer Hauptbahnhof.
Von dort fuhr er mit einem Zug nach Leipzig, wo er ersten Ermittlungen zufolge auch ankam. Seitdem liegen keine Informationen über seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Möglicherweise war Duisburg sein Ziel.
Der Mann aus Sachsen ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Polizei bittet um Mithilfe
Jegliche Suchmaßnahmen liefen bisher ins Leere. Nun bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.
Ein Foto des 48-Jährigen findet Ihr unter: polizei.sachsen.de/de/polizeiticker-polizeibericht-polizeidirektion-zwickau-34591.html.
Wer hat den 48-Jährigen gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Werdau unter folgender Telefonnummer entgegen: 03761 7020.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa