Sie wollte im Wald spazieren gehen: 23-Jährige spurlos verschwunden

Selb - Im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel wird seit Freitagvormittag die 23 Jahre alte Lea W. vermisst . Sie wollte im Wald spazieren gehen und kehrte nicht zurück.

Seit Freitag gilt die 23 Jahre alte Lea W. im Raum Selb in Oberfranken als vermisst. © Polizeipräsidium Oberfranken

Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach verließ die junge Frau gegen 10.30 Uhr – während sie ihre Eltern besuchte – die Carl-Netzsch-Straße in Selb und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Ihr Ziel sei es gewesen, im Wald spazieren zu gehen. Ein sehr kleines Waldstück befindet sich in unmittelbarer Nähe des elterlichen Zuhauses, ein weiteres – um ein Vielfaches größeres Gebiet – nur einige Gehminuten entfernt.

"Seitdem reagiert die momentan in Erlangen wohnende Frau weder auf Anrufe, noch meldete sie sich bei Bekannten oder Freunden", gab das Polizeipräsidium Oberfranken bekannt.

"Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die junge Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und auf Hilfe angewiesen ist."

Die junge Frau ist 1,76 Meter groß und schlank. Sie hat hellbraune, schulterlange Haare und trug vermutlich weiße Turnschuhe, eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose.